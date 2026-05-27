Госдума приняла закон о сроках за подделку справок об отсутствии опасных болезней

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, вводящий наказания в виде реальных сроков лишения свободы за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Изменения предлагают внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В УК РФ добавят новую статью 235.2 о подделке, сбыте и приобретении медсправок «об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих». Тем, кто использует поддельные медицинские документы об отсутствии опасных заболеваний, грозит лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до 1 млн руб. За поддельные справки об отсутствии инфекционных заболеваний наказание строже — до пяти лет и штраф до 1,5 млн руб.

Лишение свободы на срок до шести лет и штраф до 2 млн руб. предусмотрены, если преступление совершили:

с использованием интернета, через информационно-телекоммуникационные сети;

лица с использованием своего служебного положения;

по сговору;

чтобы скрыть другое преступление или чтобы «облегчить его совершение».

Если же преступление повлекло за собой массовое заражение людей или другие тяжкие последствия, максимальный срок лишения свободы увеличивается до восьми лет, а штраф — до 3 млн руб.

Инициативу в парламент внесла группа из 427 депутатов разных фракций, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас сбыт поддельных справок квалифицируется по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Виновным грозит до двух лет лишения свободы.