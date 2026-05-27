Пермский край занял первое место по коэффициенту рождаемости в ПФО

По итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в Пермском крае оказался выше среднероссийского. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «По этому показателю мы сохраняем лидирующие позиции в ПФО, занимая первое место»,— подчеркнул он.

По словам главы региона, рождение третьих и последующих детей в Прикамье сохраняется на высоком уровне и составляет 33%. При этом благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году в крае родились 446 младенцев.