В Европе ждут отставки Кира Стармера

Над британским премьером Киром Стармером снова сгущаются тучи. Не успели утихнуть призывы к его отставке из-за разгрома лейбористов на местных выборах 7 мая, как однопартийцы премьера начали новую кампанию давления на своего лидера за пробуксовку саммита Великобритания—ЕС. Саммит, который, по определению Кира Стармера, «задаст новое направление» для страны и поставит ее «в сердце Европы», постоянно откладывается. На фоне опасений, что кабинет Стармера вот-вот рухнет, не говоря уже о расхождениях Лондона и Брюсселя по сути торговых переговоров, ЕС не спешит форсировать проведение этого мероприятия.

Фото: Jack Taylor / Pool / Reuters Кир Стармер

Сближение Британии с Евросоюзом (откуда страна триумфально вышла, а затем, похоже, об этом пожалела) было одним из ключевых обещаний Кира Стармера с самого начала его прихода к власти. Апофеозом этих усилий стал первый саммит Великобритания—ЕС, прошедший летом прошлого года. В нынешнем году встречу решили повторить. Саммит «задаст новое направление для Великобритании» и поставит Соединенное Королевство «в сердце Европы», живописал Кир Стармер в начале мая, говоря о новой встрече высокого уровня с представителями Брюсселя.

Однако в последние дни стало очевидно, что саммит, планировавшийся на июнь, теперь, по признанию британских и европейских чиновников, может быть отложен в лучшем случае на июль.

Некоторые британские чиновники, правда, опровергли сообщения о возможном переносе встречи, отметив, что командам в Брюсселе и в Лондоне «просто сложно согласовать даты и привести их к общему знаменателю».

Тем не менее в процессе подготовки к новому саммиту обнаружились сложности, связанные не только с графиком. На днях Financial Times стало известно, что Брюссель негласно отказал британскому правительству в доступе к своему единому рынку товаров.

По словам источников газеты, это предложение оказались готовы рассмотреть всего несколько стран ЕС, да и те в итоге сочли, что несправедливо впустить на рынок ЕС британские товары при том, что Лондон по-прежнему отказывает европейцам в праве свободно жить и работать в Великобритании. Для сравнения: не входящие в ЕС Норвегия и Швейцария ради преференциальных торговых условий с Брюсселем дают такое право гражданам Евросоюза.

Кир Стармер не раз обещал, что не будет возвращать Великобританию полностью в таможенный союз и единый рынок, чтобы не отталкивать ярых сторонников «Брексита», для которых подобное возвращение стало бы переходом через «красные линии».

И если одни воспринимают это как принципиальность, то для других такая позиция Стармера представляется упертостью и неспособностью к компромиссам. Германия, например, уже заявила в частном порядке, что британцам следует изменить эти «красные линии», чтобы в отношениях с ЕС наметился прогресс.

Нет прогресса и в обсуждении соглашения о молодежной мобильности: Лондон не хочет идти навстречу требованию ЕС снизить плату за обучение для своих граждан. Ни одна из сторон не ожидает и скорого возобновления переговоров о доступе Великобритании к фонду вооружений ЕС, хотя британский премьер уже не раз заявлял о своем желании возобновить диалог на эту тему.

Но больше всего скорейшему проведению очередного саммита Великобритания—ЕС мешает нежелание Брюсселя формировать подготовку к нему из-за крайне шаткого положения Кира Стармера.

Первым ударом по авторитету премьера стал провал возглавляемых им лейбористов на муниципальных выборах 7 мая — партия потеряла более 1,5 тыс. мандатов.

Вслед за этим более 80 парламентариев от Лейбористской партии (а это пятая часть фракции) призвали Кира Стармера уйти в отставку. Со своими постами из-за «сложившейся политической обстановки» расстались несколько членов британского правительства, но сам премьер от этого решительно отказался.

На фоне дальнейшего роста популярности крайне правого сторонника «Брексита» Найджела Фараджа и его партии «Реформы Великобритании» давление на Стармера внутри его партии растет. И проволочки на пути сближения с ЕС, которое премьер продавал стране как шанс выправить незавидное экономическое положение Британии, стали лишь новым поводом активизировать нападки на него.

На прошлой неделе комитет по иностранным делам британского парламента обвинил министров в «уклончивости и непоследовательности» по части переговоров с ЕС, а его председатель, представительница Лейбористской партии Эмили Торнберри, заявила, что правительство «не желает вносить ясность в свой подход или признавать компромиссы, прячась за общими фразами, меняющимися позициями и расплывчатыми амбициями».

Для Брюсселя, все сильнее сомневающегося в том, что правительство Стармера останется у власти в ближайшие месяцы, это стало причиной не спешить с проведением нового саммита. «Со стороны ЕС сейчас наблюдается некоторая выжидательная позиция, поскольку они не совсем понимают, куда движется Великобритания в политическом плане»,— пояснила изданию Politico эксперт аналитического центра UK in a Changing Europe Яннике Ваховяк.

Наталия Портякова