Партия пенсионеров идет на выборы с идеей о праве избирателей на отзыв депутатов

Партия пенсионеров представила инициативы, с которыми она примет участие в выборах в Государственную думу-2026. Ключевыми среди них оказались ограничение работы депутата нижней палаты одним сроком и возвращение советской практики отзыва депутата избирателями.

«Человек не должен веками находиться в Государственной думе, — заявил председатель партии Эрик Праздников на круглом столе в «Интерфаксе». — Есть депутаты, чей ментальный статус и физическое здоровье — я как доктор могу себе позволить это сказать (господин Праздников — заслуженный врач России и вице-президент общества врачей России. — "Ъ") — вызывают вопросы уже не только у докторов».

Помимо ограничения полномочий депутата единственным созывом, «пенсионеры» хотят предложить процедуру его отзыва избирателями за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. «Народные избранники должны стать поистине народными»,— постулировал председатель партии. Эрик Праздников рассказал «Ъ», что данная инициатива уже оформлена в полноценный законопроект. Механизм отзыва, по мысли партии, должен запускаться самими избирателями. Для этого они должны собрать определенное количество подписей и подать их в избирком. Чтобы к процедуре не обращались уж слишком часто, «пенсионеры» предлагают позволить гражданам отзывать депутата не чаще чем раз в полгода.

Право избирателей отозвать депутата, не оправдавшего доверие, было указано еще в Конституции СССР 1936 года и закреплено соответствующими законами СССР и РСФСР.

Еще одна инициатива Партии пенсионеров — бесплатное зубопротезирование. По ней каждый гражданин России имеет право на профилактический осмотр два раза в год, а также бесплатное лечение кариеса и удаление зубов с последующим протезированием. «Долой щербатую Россию. Россия должна быть зубастой»,— провозгласил Эрик Праздников.

