Из-за медведей для туристов закрыли Кругобайкальскую железную дорогу

Временный запрет введен на посещение туристического маршрута по Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области. Ограничения введены в связи с участившимися случаями выхода медведей, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По данным учреждения, на учетном маршруте протяженностью 70 км зафиксировано 39 медведей, что является максимальным показателем за последние восемь лет. Больше всего хищников видели в окрестностях мыса Половинного.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали. Она идет вдоль берега Байкала от города Слюдянка до порта Байкал по территории Прибайкальского национального парка.

Александра Стрелкова