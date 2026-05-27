Из-за медведей для туристов закрыли Кругобайкальскую железную дорогу
Временный запрет введен на посещение туристического маршрута по Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области. Ограничения введены в связи с участившимися случаями выхода медведей, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
По данным учреждения, на учетном маршруте протяженностью 70 км зафиксировано 39 медведей, что является максимальным показателем за последние восемь лет. Больше всего хищников видели в окрестностях мыса Половинного.
Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали. Она идет вдоль берега Байкала от города Слюдянка до порта Байкал по территории Прибайкальского национального парка.