Минфин обсуждает введение акциза на безникотиновые вейпы

Минфин осенью рассмотрит вопрос о введении акциза на безникотиновые вейпы по аналогии с никотиносодержащей продукцией, сообщил Алексей Сазанов. По его словам, остаются вопросы технического регулирования — в частности, как разграничить разные виды безникотиновых изделий.

«Техническое регулирование будет решено, потом можно обсуждать акциз. Мы вернемся к этому вопросу осенью при рассмотрении основных правил налоговой политики в рамках бюджетного пакета»,— уточнил господин Моисеев (цитата по ТАСС).

О том, что власти прорабатывают возможность введения акциза на безникотиновые вейпы, в апреле сообщали «Известия». В случае принятия инициативы она может принести бюджету дополнительные 50 млрд руб. в год. Однако это приведет к росту стоимости продукции, предупреждают эксперты.

В июле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон об индексации ставок акцизов на табачную продукцию, включая электронные сигареты, на период 2025–2027 годов. Из-за повышения ставок акцизов на никотиновые жидкости цены на них выросли, что привело к падению продаж электронных сигарет в федеральных сетях.