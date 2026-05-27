Балахнинскую администрацию обязали возместить ущерб от свалки на 1,8 млн рублей

В Нижегородской области суд обязал администрацию Балахнинского округа возместить ущерб в размере 1,8 млн. руб., нанесенный несанкционированной свалкой. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

В 2022 году надзорное ведомство выявило несанкционированную свалку в районе дома №35 по Вокзальной улице в Балахне. На участке площадью 370 кв. м накопилось более 235 кубометров мусора, среди которого металлические бочки с нефтепродуктами и загрязненным грунтом, отходы резиновых изделий, ТКО и строительный мусор.

Захламленная территория относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Ответственность за ее надлежащее содержание несут органы местного самоуправления.

Росприроднадзор через суд потребовал от администрации исполнить возложенные на нее обязательства. Суд поддержал это требование, его решение вступило в законную силу.

