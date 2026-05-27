Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шелковый платок от Celine

Фото: Celine Шелковый платок от Celine

Фото: Celine

Celine, кажется, все активнее заходит на территорию, которую десятилетиями практически монопольно удерживал Hermes. Я о шелковых платках не как аксессуаре, а о попытке превратить их в самостоятельный язык бренда. Hermes построил вокруг своих carre целую цивилизацию: инструкции, как завязывать платок десятками способов, образовательные ролики, книги, архивные переиздания, коллекционирование редких рисунков.

Celine очень интересно стилизовали платки еще на показе весна-лето 2026 на голове, шее, талии, сумках, поверх кепок и жакетов. Аксессуар становится не деталью, а фэшн-инструкцией, способом носить «саму идею Celine». И здесь очень важен выбор архивного принта American Postcard, который бренд вытащил из 1960-х.

Это не просто красивый ретромотив. Тогда шелковые шарфы часто работали как сувенир новой эпохи массовых путешествий. Люди начали активно летать, поездки стало частью лайфстайла, а платок превратился почти в носимую открытку, объект, который можно носить и одновременно демонстрировать свою принадлежность к определенному миру. Исторически такие аксессуары предшествовали современной культуре люксового мерча. Они были до лимитированных футболок и сумок под бутик конкретного города.

Анна Минакова