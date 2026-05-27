Жительницу Башкирии обвиняют в получении кредита по поддельной справке НДФЛ

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 34-летней жительницы Нефтекамска, обвиняемой в мошенничестве в сфере кредитования (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ) и использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурантка уголовного дела заказала в интернете подложную справку о доходах, указав, что якобы работает в крупной нефтяной компании с высокой зарплатой. На основании фиктивного документа она взяла в банке кредит на 1,5 млн руб., которые присвоила и не вернула, а вскоре прошла процедуру банкротства.

