Нижегородская мэрия сократит расходы на проведение городских праздников

Администрация Нижнего Новгорода планирует провести ревизию расходной части муниципального бюджета на 2026 год. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

«При принятии новых расходных обязательств в текущих экономических реалиях внимательно расставляем приоритеты, заботимся об исполнении всех важных для города направлений»,— отметил мэр.

По его словам, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. На данный момент администрация намерена пересмотреть расходы на организацию культурно-массовых мероприятий и снизить их. При этом отказываться от проведения запланированных городских праздников администрация не намерена.

«Для Нижнего Новгорода, ставшего в последние годы одним из культурных и туристических центров России, это важно. Все праздники будут проведены, но с необходимой переоценкой»,— написал Юрий Шалабаев.

Также он сообщил, что высвобождаемые уже сейчас средства от оптимизации расходов на 1,2 млрд руб. планируется направить на выполнение социальных обязательств. Среди них поддержка участников СВО и членов их семей, содержание дорог, поддержание работы нижегородского метро, ремонт и обслуживание ливневой канализации, ликвидация последствий схода грунта на Зеленском съезде и в районе улицы Одесской на съезде к метромосту.

Андрей Репин