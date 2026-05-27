В Прикамье прошли учения по предотвращению терактов на железной дороге
26 мая 2026 года в Пермском крае прошло антитеррористическое учение по пресечению совершения терактов на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
Учения включали в себя отработку действий по ликвидации последствий горения нефтепродуктов и распространения токсичных химических веществ, а также по задержанию причастных к теракту лиц.
В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, полиции, следственного комитета, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и других ведомств.