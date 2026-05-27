В Чувашии расследуют уголовные дела о взятках на таможенном посту

В Чувашии расследуют уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в отношении сотрудников Чувашского таможенного поста Нижегородской таможни. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

По данным ведомства, с ноября 2023 года по май 2026 года должностные лица отдела таможенного оформления № 2 не отражали фактическую комплектацию ввозимых автомобилей Mazda и не назначали экспертизы документов. Это позволяло занижать таможенную стоимость машин.

По версии следствия, за это сотрудники таможни получали взятки за каждое транспортное средство.

Анна Кайдалова