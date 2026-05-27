Сильные дожди и усиление ветра возможны в Свердловской области 28 мая

На территории Свердловской области 28 мая прогнозируются сильные дожди, град и грозы с порывами ветра до 25 м/с, предупредили в региональном МЧС. Уральцев просят в это время соблюдать меры безопасности.

Спасатели призывают жителей региона воздержаться от выхода на улицу в период непогоды. При нахождении на улице необходимо избегать возвышенностей, металлических конструкций и крупных деревьев, а также не укрываться под рекламными щитами из-за риска их обрушения. Свердловчанам советуют закрыть окна и двери, а также убрать с балконов и лоджий легкие предметы и цветочные горшки для предотвращения ущерба от ветра и града. При ухудшении погоды следует избегать низин и подтопляемых территорий.

Владельцам автомобилей рекомендуется воздержаться от поездок или снизить скорость при ухудшении погодных условий, включив аварийную сигнализацию. Парковку следует организовывать в гаражах или под навесами, исключая места под деревьями и слабыми конструкциями, которые могут повредить транспорт. Нужно учитывать скользкость дорог и ухудшенную видимость. Когда погода улучшится, автовладельцам необходимо осмотреть транспорт на предмет повреждений стекол, фар и зеркал перед поездкой.

Ирина Пичурина