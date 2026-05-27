СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на несовершеннолетнего

СУ СКР по Пермскому краю заведено уголовное дело по факту причинения ребенку телесных повреждений в результате нападения собаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 24 мая 2026 года на территории неогороженной автостоянки на ул. Транспортной в Дзержинском районе Перми собака напала на ребенка. Ему причинены травмы ноги и ягодицы. Подростку оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о произошедшем была опубликована в СМИ и соцсетях.

Следователем следственного отдела по Дзержинскому району Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ходе расследования будут установлены причины и условия произошедшего.