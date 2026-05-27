Рябков: США не запрашивали агреман на нового посла в России

США не запрашивали агреман на назначение нового посла в России. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «Интерфакс». По поводу дипломатических отношений России и США дипломат заметил, что они остаются «предельно сложными». Контакты сторон, в частности, осложняют санкционные ограничения, пояснил замминистра.

Подвижек с возвращением российской дипсобственности также нет, отметил господин Рябков. «Нет понимания очевидного, что осуществленный в свое время противозаконный захват объектов дипломатической недвижимости, на которые распространяется дипломатический иммунитет, — это вопиющий акт произвола»,— указал дипломат.

Предыдущим американским послом в Москве с января 2023 года до лета 2025-го была Линн Трейси. Перед назначением нового посла одна страна должна запросить у другой неофициальное согласие (агреман) на принятие его в качестве главы дипмиссии, однако США этого не сделали. При этом Вашингтон одобрил кандидатуру Александра Дарчиева на пост нового посла России в США, а в марте прошлого года указ о его назначении подписал президент Владимир Путин.