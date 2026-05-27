Суд обязал предприятие в Башкирии компенсировать работнику полученную травму

Стерлитамакский городской суд по иску прокуратуры взыскал в пользу пострадавшего на производстве 400 тыс. руб. компенсации морального вреда. Деньги выплатили в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что с марта 2023 года пострадавший работал в некой компании резчиком на пилах. В июле 2024 года во время работы он травмировал ногу.

Несчастный случай произошел по вине должностных лиц предприятия, ответственных за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, отмечается в сообщении.

Майя Иванова