Жилая система ПЕГАС – в нужное время в нужном месте

На рынке недвижимости снова появляется движение: растет интерес к стандартной ипотеке, застройщики активнее предлагают рассрочки и субсидированные программы. Но главный сдвиг — не только в финансовых инструментах. Покупатель стал рациональнее и требовательнее к самому продукту. На этом фоне жилая система ПЕГАС от компании «Новосибирский квартал» выглядит показательным примером проекта, который отвечает новому спросу: на локацию, качество среды, долгосрочную ценность и предсказуемый сценарий жизни.

От спроса на метры — к спросу на продукт

После периода высокой неопределенности рынок постепенно возвращается к активности. Однако восстановление спроса не означает возврата к прежней модели, когда решение во многом определяли цена квадратного метра и доступность ипотеки. Сегодня покупатель оценивает жилье комплексно: локацию, инфраструктуру, состав квартир, паркинг, общественные пространства, темпы строительства и будущую ликвидность. Финансовые условия — ипотека, рассрочка, субсидирование — остаются важными, но работают только тогда, когда сам продукт понятен и убедителен.

«Мы видим оживление рынка: растет интерес к стандартной ипотеке, появляются интересные программы рассрочки и субсидирования. Но ключевой фактор сегодня — попасть в продуктовые ожидания клиента. ПЕГАС в этом смысле попадает очень точно»,— отмечает директор компании «Новосибирский квартал» Иван Завьялов.

Локация как главный актив

ПЕГАС расположен на улице Демьяна Бедного, на пересечении с Малой Ипподромской, в районе Березовой рощи. Для Новосибирска это редкое сочетание: близость к центру, метро в пешей доступности, школа, детский сад, поликлиника и парк рядом с домом. В новых рыночных условиях такая локация становится и потребительским преимуществом, и фактором инвестиционной устойчивости. Покупатели все чаще понимают: качественный адрес в сформированной городской среде сложнее заменить, чем отделку или планировку. Березовая роща рядом усиливает этот эффект. Зеленая зона в центральной части города — ограниченный ресурс, который повышает как ежедневное качество жизни, так и долгосрочную привлекательность объекта.

Архитектура без избыточности

Проект состоит из двух объемов: 25-этажной секции и корпуса переменной этажности 10–15 этажей. Именно переменная этажность формирует узнаваемый силуэт ПЕГАСА и позволяет проекту работать с городским контекстом, не превращаясь в очередную высотную доминанту. Для покупателя это важно: архитектурная выразительность повышает статус объекта, но чрезмерная вычурность может быстрее устаревать. ПЕГАС делает ставку на более устойчивую модель — сдержанную визуальную идентичность, видовые характеристики и гармоничное присутствие в локации.

«Нам было важно создать дом, который станет акцентом, но не будет выглядеть чужеродно. ПЕГАС должен быть узнаваемым, современным и при этом уместным именно в этой точке города»,— говорит Иван Завьялов.

Среда, которая работает каждый день

Современный жилой проект конкурирует уже не только квартирами. Значение приобретают входные группы, холлы, коворкинги, коммерческие помещения на первых этажах, управляющая инфраструктура. В ПЕГАСЕ первые этажи рассчитаны на несколько функций: сервисы для жителей, коммерция, общественные пространства и коворкинги. Это снижает зависимость жителей от внешней инфраструктуры и делает дом более автономным. Отдельный фактор — двухуровневый подземный паркинг. Для сибирского города это элемент повседневной эффективности: меньше времени на обслуживание автомобиля, выше комфорт зимой, меньше конфликтов за дворовое пространство.

Строительная стадия снижает неопределенность

ПЕГАС уже находится в активной стадии строительства. Возводится железобетонный каркас, по высотной секции подняты первые этажи, корпус переменной этажности следует за ними. Самые капиталоемкие и технически сложные этапы — котлован, свайное основание, фундаментная плита, два подземных уровня — пройдены. Для покупателя это снижает восприятие проектного риска. Объект перестает быть только маркетинговой концепцией и становится наблюдаемым строительным процессом. Ход работ можно отслеживать онлайн через камеру на сайте. Официальный срок сдачи — осень 2028 года. При этом внутренние ориентиры компании связаны с более ранним завершением строительства — до конца 2027 года с последующей передачей ключей в начале 2028-го.

Почему момент важен

На фоне роста себестоимости строительства и ограниченности качественных центральных площадок проекты с сильной локацией и продуманной продуктовой моделью получают дополнительную устойчивость. Особенно если рынок начинает восстанавливаться, а финансовые инструменты покупки становятся разнообразнее. ПЕГАС интересен как индикатор сдвига на рынке: спрос возвращается не к массовому метру, а к продукту с понятной логикой ценности.

«Недвижимость остается активом, который люди понимают. Но сегодня особенно важна совокупность факторов: адрес, архитектура, сценарии жизни и долгосрочная ликвидность»,— резюмирует Иван Завьялов.

ПЕГАС оказался в той точке, где совпали оживление рынка, запрос на качественное жилье и дефицит сильных городских локаций. Именно поэтому проект выглядит одним из показательных кейсов новой фазы рынка.

