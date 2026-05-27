В Марий Эл семья погибшего участника СВО через суд добилась выплаты 15,2 млн

Родственники погибшего участника СВО через суд добились положенных выплат на общую сумму 15,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Марий Эл.
В Марий Эл семье погибшего участника СВО через суд выплатили 15,2 млн рублей
Многодетный военнослужащий пропал без вести при выполнении боевых задач в феврале 2024 года. Из-за отсутствия документов о его гибели мать, супруга и трое несовершеннолетних детей не могли получить положенные меры поддержки.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании юридического факта гибели военнослужащего. Суд удовлетворил требования в полном объеме.