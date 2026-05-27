Песков: на ближайшем саммите ЕАЭС не будут решать «судьбу Армении»

На ближайшем саммите ЕАЭС не будет решаться вопрос об участии Армении в объединении. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заседание ЕАЭС пройдет 28–29 мая в Астане.

Журналисты спросили у пресс-секретаря, можно ли говорить, «что фактически судьба Армении будет определена на ближайшем саммите ЕАЭС». «Армения остается в ЕАЭС, Армения будет участвовать, на рабочем уровне, но тем не менее примет участие»,— ответил господин Песков. Он добавил, что сейчас руководство этой страны занято избирательной кампанией. Парламентские выборы пройдут в Армении 7 июня.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. По словам господина Пашиняна, решение об участии страны в ЕС или ЕАЭС примут граждане Армении.