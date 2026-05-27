В Красноярском районе возобновят строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Строительно-монтажные работы на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Красноярском районе собираются возобновить в ближайшее время. Об этом сообщает врио министра строительства Самарской области Александр Фомин в своем Telegram-канале.

По словам врио министра строительства региона, «уже заключены договоры на подключение инженерной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения». Техническая готовность составляет 56%. Работы на объекте не велись долгое время.

Проектом предусмотрены универсальный спортивный зал, бассейн длиной 25 м на четыре дорожки, а также открытые площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и тенниса. После ввода объект сможет принимать более 600 человек в сутки.

«Вместе с первым вице-губернатором Самарской области — председателем правительства региона Виталием Шабалатовым посетили площадку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Красноярском районе. Проект для района действительно значимый и давно ожидаемый. Вместе с подрядчиком, ресурсоснабжающими и надзорными организациями, а также главой района Юрием Горяиновым обсудили вопросы, которые сегодня необходимо решить для завершения строительства и выхода площадки на полноценный рабочий график», — сообщает Александр Фомин.

Руфия Кутляева