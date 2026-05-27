В прогнозный план приватизации Прикамья могут включить объекты культурного наследия

Проект закона о включении в прогнозный план приватизации двух объектов культуры регионального значения поступил в Законодательное собрание Пермского края. Как сообщает канал краевого парламента, речь идет о здании клиники инфекционных болезней, в котором работал ученый-медик Глеб Флейшер в Перми, и дома историка-краеведа и составителя первого коми-пермяцко-русского словаря Николая Рогова в Ильинском. На территории, где находится здание клиники, сейчас проходит обустройство будущего Александровского сквера.

Кроме объектов культурного наследия, в план приватизации предлагается включить объекты в Гремячинске, Чердыни, Очере и в Нытвенском округе. Согласно пояснительной записке, эти объекты не используются для осуществления полномочий Пермского края. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в июне.

Двухэтажный кирпичный корпус бывшей клиники инфекционных болезней расположен по адресу: Пермь, ул. Пушкина, 96. Постройка датируется началом XX века, относится к объектам культурного наследия. Ранее сообщалось, что в здании могут разместить ресторан.

«Дом Н. А. Рогова» в Ильинском построен в 1864 году. Площадь объекта культурного наследия составляет 505,6 кв. м.