Всего в пяти российских городах-миллионниках за год выросла средняя площадь продаваемых квартир бизнес-класса. По данным экспертов компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и «Эволюция», в Москве этот показатель почти не изменился, а в Санкт-Петербурге снизился. В целом наметился тренд на сокращение площадей в самых популярных форматах. Исключение составляют многокомнатные лоты и в отдельных регионах — студии.

На первом месте — Новосибирск, где за год средняя площадь лотов увеличилась более чем на 7,5%. Было 50, стало 54 кв. м.

На втором месте оказался Нижний Новгород, здесь за год средняя площадь в сегменте бизнес-класса выросла на 5%, с 58 почти до 61 «квадрата». Как и в случае с Новосибирском, рост затронул преимущественно лоты крупного формата.

Третью строчку рейтинга занял Екатеринбург, здесь прирост в сегменте составил 3%. Было 51, стало почти 55 кв. м без существенного изменения в отдельных сегментах.

На четвертом месте — Ростов-на-Дону, где средняя площадь продаваемого жилья увеличилась чуть больше чем на 2,5%. На пятое место попала Самара. У этого города рост средней площади в пределах 1%.

Москва, отмечают брокеры, почти не наращивает площади. За год средняя цифра в столице скорректировалась лишь на 0,1%, показатель теперь на уровне 61 кв. м. А самое заметное сокращение средней площади лотов в бизнес-классе эксперты зафиксировали в Омске, где квартиры стали более компактными, потеряв почти 11% площади.

