Одни говорят, что бранч придумал Льюис Кэррол, который, будучи преподавателем математики в Оксфорде, не ранним воскресным утром встречался со студентами, дабы обсудить дела учебные. Другие приписывают идею католикам, предпочитавшим поспать подольше перед церковной службой, а затем уже от души совместить завтрак с обедом.

Но по самой популярной версии совместить утреннюю и дневную трапезы предложил в 1895 году британский журналист Гай Беринджер. В эссе для журнала Hunter’s Weekly он заявил, что поздний завтрак в воскресенье поможет прийти в себя после бурной субботней ночи. Неудивительно, что идею тут же подхватили в Голливуде: в ревущие 1920-е отдых от вечеринок голливудским звездам был необходим.

И сегодня классический бранч начинается не раньше одиннадцати, продолжается не менее трех часов и непременно включает шампанское и коктейли, освежающие после вчерашнего. Идеальный досуг для представителей творческих профессий. Гай Беринджер свое дело знал.

Павел Шинский