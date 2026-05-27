Кто бы мог подумать, что пока одни прокалывают курс препаратов от старения, другие разглядывают импрессионистов, авангардистов, посещают оперу и ставят на паузу свои биологические часы.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 3,5 тыс. британцев среднего возраста. Они выяснили, как часто те ходят в музеи, галереи, театры и на концерты, и сопоставили все это с показателями эпигенетических часов (это маркеры, которые отражают реальный износ организма на уровне ДНК).

Те, кто отдыхал культурно хотя бы раз в неделю, старели в среднем на 4% медленнее, чем остальные. Даже ежемесячные погружения в мир искусства дали ощутимый результат — минус 3% от темпа увядания организма. Ученые подчеркивают, что такое времяпрепровождение не уступает в эффективности отказу от курения.

Физическая активность тоже важна, но ее эффект объяснялся отдельно. Культурная жизнь добавляла то, чего не найдешь в подходах в спортзал. Причем чем разнообразнее этот рацион — живопись, музыка, театр, — тем заметнее биологическая отдача как побочный бонус любого искреннего вовлечения. Так что искусство — еще один законный путь к долголетию.

Анна Кулецкая