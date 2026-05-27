Футбольный клуб «Реал» собрал почти полмиллиарда подписчиков в социальных сетях

Исследовательская структура CIES Football Observatory составила рейтинг футбольных клубов мира, в котором они ранжированы по количеству подписчиков в крупнейших соцсетях: TikTok, YouTube, X, а также в Facebook и Instagram (последние две принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В рейтинг вошли 100 клубов, представляющих 25 стран из всех, за исключением OFC (Конфедерация футбола Океании), конфедераций, входящих в Международную федерацию футбола (FIFA). Лидером рейтинга стал «Реал». У мадридцев без малого полмиллиарда подписчиков. Если точнее, то 488 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики мадридского «Реала»

Фото: Juan Barbosa / Reuters Болельщики мадридского «Реала»

Фото: Juan Barbosa / Reuters

На втором месте еще один испанский гранд — «Барселона» — 442 млн подписчиков. Замыкающий тройку английский «Манчестер Юнайтед» идет с солидным отставанием — у манчестерцев «всего» 239 млн подписчиков. В топ-10 также попали: ПСЖ (Франция) — 208 млн, «Манчестер Сити» (Англия) — 188 млн, «Ливерпуль» (Англия) — 179 млн, «Ювентус» (Италия) — 178 млн, «Бавария» (Германия) — 165 млн, «Челси» (Англия) — 156 млн, «Арсенал» (Англия) — 118 млн. Попал в рейтинг и один российский клуб — «Зенит». Чемпион России занял 68-е место с показателем 10,5 млн подписчиков.

В первой десятке половину мест занимают английские команды. Однако наиболее широкое представительство в сотне все же у Испании — 21 клуб. Далее идет Англия — 17 команд, замыкает тройку Бразилия — 11 клубов. Собственно бразильский «Фламенго» и является самым популярным у подписчиков неевропейским клубом — 71 млн подписчиков. Высокий результат показал и саудовский «Ан-Наср», за который играет Криштиану Роналду,— 66 млн. У американского «Майами Интер», в котором играет Лионель Месси, подписчиков заметно меньше — 43 млн.

Арнольд Кабанов