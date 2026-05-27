Грушинский фестиваль снова отменили из-за «ситуации с безопасностью»

Грушинский фестиваль авторской песни в 2026 году не состоится, указано в сообщении на сайте мероприятия.

«К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», — написали организаторы.

Фестиваль получил название в честь 22-летнего студента Валерия Грушина, который погиб в 1967 году на реке Уде в Саянах, пытаясь спасти тонувших детей. Первый Грушинский фестиваль авторской песни состоялся на следующий год.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году фестиваль проходил онлайн. В 2022 и 2023 годах мероприятие провели в стандартном формате. В 2024 году фестиваль отменили.