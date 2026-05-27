Прокуратура Челнов через суд добилась компенсации для инвалида

В Набережных Челнах через суд восстановили права инвалида III группы, который из-за ошибки при передаче документов остался без пенсии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как установила проверка, в 2025 году поликлиника не проконтролировала отправку документов на переосвидетельствование в Главное бюро медико-социальной экспертизы Татарстана. Из-за технического сбоя направление не поступило вовремя, и мужчина получил пенсию за сентябрь только в октябре.

Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу инвалида 10 тыс. руб.

Анна Кайдалова