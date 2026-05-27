В Новосибирске приговорили хакера за взлом аккаунтов абонентов сотовой компании

К пяти годам условно и штрафу в размере 1 млн руб. суд Новосибирска приговорил хакера, зарабатывавшего взломом аккаунтов абонентов мобильного оператора. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области.

По информации ведомства, хакер по заказам неизвестных граждан взламывал личные кабинеты абонентов мобильного оператора . Им он передавал детализации телефонных соединений абонентов, а также сведения для доступа к учетным записям в мессенджере Telegram. За предоставление данных о 33 абонентах, среди которых были высокопоставленные лица, он получил через криптокошельки свыше 1,5 млн руб., установило расследование.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, повлекшее тяжкие последствия).

