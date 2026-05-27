Более 5 млрд рублей направили на расходы по СВО из бюджета Удмуртии в 2025 году

5,3 млрд руб. направили на обеспечение связанных со спецоперацией расходов из бюджета Удмуртии в 2025 году. Это следует из пояснительной записки к законопроекту об исполнении региональной казны за год.

Из этих средств 4,8 млрд руб. — меры соцподдержки участников СВО и членов их семей. Еще 162,5 млн руб. направили на размещение беженцев, прибывших в республику с территорий боевых действий. На восстановление подшефного Удмуртии Лутугинского района ЛНР ушло 120,9 млн руб.

По законопроекту, доходная часть бюджета Удмуртии в 2025 году исполнена на 154,6 млрд руб. (+14,2% год к году), из них 120,2 млрд руб. — налоговые и неналоговые доходы. Расходная часть достигла 150 млрд руб. (+17,2%), из них 105,8 млрд руб. пошло на социальную сферу.