Зарубежные СМИ: Из-за чего Джо Байден подал в суд на администрацию Трампа?

Джо Байден подал в суд на администрацию Трампа. Таким образом бывший глава Белого дома хочет запретить публикацию записей разговоров со своим биографом. Предположительно, почти 70 часов аудио доказывают слабоумие экс-президента, а также его плохую память. Отрывки из этих интервью стали ключевой частью расследования против политика. Якобы во время бесед с мемуаристом 10 лет назад тогда еще вице-президент умышленно нарушал правила обращения с секретными документами. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как ожидается, Минюст передаст компрометирующие материалы в Палату представителей. Там их обнародуют 15 июня как общественно значимую информацию. Но адвокаты Байдена настаивают, что публикация идет вразрез с принципом неприкосновенности частной жизни.

В 2016 году вице-президент Джо Байден начал писать мемуары под названием «Обещай мне, папа», которые посвятил старшему сыну Бо, умершему от рака мозга. В основу книги легли многочасовые интервью с публицистом Марком Звонитцером: СМИ называют его фактическим автором текста. Беседы продолжались и после отставки Байдена. О стенограммах и аудиозаписях тех разговоров вспомнили спустя семь лет. Тогда разгорелся скандал: журналисты телеканала CBS выяснили, что политик зачитывал своему биографу секретные сводки. Они касались в том числе вопросов национальной обороны, а также Украины и Ирана.

Более того, Байден во время разговоров со Звонитцером неоднократно признавал, что хранит документы у себя дома, что тоже незаконно. В итоге в 2024 году спецпрокурор Роберт Хур провел расследование и сделал выводы об ослабленных когнитивных способностях человека, который впоследствии стал главой Белого дома.

Эти выводы Байден опроверг, но несколько месяцев спустя снялся с выборов в пользу вице-президента Камалы Харрис. Сам Роберт Хур от передачи дела в суд отказался. Он сослался на то, что вряд ли Байден умышленно разглашал секретную информацию, так как у него явно были проблемы с памятью. В частности, он не смог сходу назвать дату рождения своего сына.

Именно эти отрывки разговоров с биографом потребовал опубликовать один из самых известных аналитических центров в США — Heritage Foundation. В заявлении организации говорилось, что общественность должна знать, в каком состоянии глава Белого дома, пишет Bloomberg.

Пока Байден оставался на посту президента, Минюст отклонял запросы фонда. Но с приходом Трампа все поменялось, а вскоре обнародовать записи попросил и комитет Палаты представителей по судебным делам. Впрочем, адвокаты Байдена считают требование конгрессменов незаконным и политизированным, отмечает The Washington Post. Также защита указывает на то, что бывший президент США предоставил спецпрокурору записи разговоров с биографом при условии, что они никогда не будут опубликованы.