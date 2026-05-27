Недостроенную гостиницу в Красноярске предлагают отдать под ИТ-технопарк

АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» заявила о поиске инвесторов для реализации проекта по созданию ИТ-технопарка в историческом центре Красноярска. Будущую инновационную площадку предложено разместить в недостроенном здании гостиницы площадью 9,2 тыс. кв. м на ул. Сурикова. Готовность объекта оценивается в 83%. В настоящее время он выставлен на публичные торги за 224 млн руб.

«Проект направлен на развитие инновационных цифровых и промышленных технологий региона. Его главная цель — создание надежной инфраструктуры для бесперебойной работы бизнеса и обеспечения доступности данных», — отметили в пресс-службе АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири». В здании планируется разместить офисы ИТ-компаний, центр обработки данных (ЦОД), а также площадку для проведения крупных отраслевых мероприятий.

В мае 2025 года по решению арбитражного суда Красноярского края комплекс был изъят у собственника и передан мэрии для проведения публичных торгов. Согласно материалам суда, застройщик — ООО «ТК Эльдорадо» — заключил с администрацией города договор об аренде земельного участка на период с 2015 по 2024 годы с целью строительства гостиничного комплекса, который так и не был введен в эксплуатацию. Стройка остановилась в 2015 году.

Лолита Белова