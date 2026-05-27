В Отрадном вынесен приговор директору стройфирмы за хищение у клиентов 11,6 млн рублей

Отрадненский городской суд признал виновным 36-летнего директора строительной фирмы в совершении четырех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере на общую сумму более 11 млн руб.). Об этом сообщают региональная прокуратура и пресс-служба Самарского областного суда.

Согласно опубликованным данным ведомств, генеральный директор ООО «ИТР.ИНН» выдавал себя за добросовестного предпринимателя в сфере строительных работ. Он предложил своей знакомой построить быстровозводимый дом (таунхаус) за счет кредитных средств, оформленных на ее имя. Потерпевшая согласилась на предложение. В действительности директор стройфирмы не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Для создания видимости своих действий он привлек рабочих для выполнения подготовительных строительных работ: вырыл котлован. В дальнейшем условия договора он не исполнил, строительство дома не осуществил.

Помимо этого, генеральный директор разместил в интернете объявление о строительстве домов. С 2022 по 2024 год к нему обратились четверо потерпевших, которые заключили с ним договоры подряда на строительство домов и передали ему деньги в счет их исполнения. Выполнять обязательства фигурант не собирался, он привлекал рабочих к подготовке строительства. Выполнялись незначительные работы по строительству.

Полученные от заказчиков деньги в общей сумме более 11,68 млн руб. он потратил на собственные нужды. Суд признал несостоятельными доводы подсудимого и его защиты о том, что неисполнение обязательств обусловлено финансовыми трудностями.

Подсудимый частично возместил одному из потерпевших причиненный ущерб.

Суд назначил генеральному директору наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в гражданском порядке. Приговор в законную силу не вступил.

