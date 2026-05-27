Преступное сообщество из 18 нижегородцев осудили за незаконную миграцию

Приокский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении 18 участников преступного сообщества, обвиненных в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Организатором преступного сообщества следствие назвало Нураддина Эшниезова. По фабуле дела он вовлек в незаконную деятельность директора компании и индивидуальных предпринимателей, которые готовили фиктивные трудовые договоры и организовывали для иностранцев сдачу экзаменов по русскому языку и истории для получения патентов и сертификатов. Другие участники преступного сообщества сопровождали иностранцев в паспортно-визовый центр и фиктивно ставили их на учет в арендованных квартирах, отмечается в сообщении.

В общей сложности фигуранты организовали незаконное пребывание в Нижегородской области 26 иностранцев. Их обвинили по ст. 210 УК РФ о создании преступного сообщества, а также вменили в вину 26 преступлений по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан) и шесть преступлений по ст. 322.3 УК РФ о фиктивной постановке иностранцев на учет.

Суд назначил Нураддину Эшниезову 15 лет колонии строгого режима со штрафом 20 млн руб. Еще пять фигурантов осуждены на три—пять лет лишения свободы условно, двое из них оштрафованы на 200 тыс. руб. Остальных 12 подсудимых приговорили к срокам от двух до 13 лет колонии общего и строгого режима со штрафами от 100 тыс. до 1,5 млн руб.

Владимир Зубарев