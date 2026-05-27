Виновного в незаконной рубке деревьев в Самарской области нашли в Ульяновской области

Кошкинский мировой суд признал виновным гражданина по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере). Расследование продолжалось почти два года, сообщает минприроды Самарской области.

По информации министерства, в августе 2024 года лесная охрана Кошкинского лесничества обнаружила экскаватор, проводивший незаконные работы в лесу. Нарушитель повредил 10 деревьев, что привело к их гибели. Объем поврежденной сырорастущей древесины составил 2,46 куб. м.

Сразу после обнаружения нарушения экскаватор скрылся с места происшествия. Транспортное средство обнаружили в Ульяновской области. Это позволило установить личность нарушителя и собрать необходимую доказательную базу.

Ущерб лесному хозяйству составил 34 тыс. руб. Нарушитель возместил вред в полном размере в досудебном порядке. Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. руб.

Руфия Кутляева