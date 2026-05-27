В Самаре вынесен приговор за контрабанду бриллиантов и сапфиров за 227 рублей

В среду, 27 мая, Куйбышевский районный суд Самары признал виновной гражданку по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу РФ стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Как установил суд, подсудимая заказала у иностранного отправителя на территории Индии 4 бриллианта и 11 сапфиров. Драгоценные камни не были надлежащим образом задекларированы. Чтобы уклониться от декларирования, фигурантка указала в сопроводительных документах международного почтового отправления стоимость товара 300 индийских рупий. По курсу Центробанка России цена составила 225,27 руб.

Согласно заключению эксперта, фактическая стоимость драгоценных камней превышает 1,5 млн руб. В судебном заседании подсудимая вину признала.

Суд с учетом личности подсудимой, ее семейного положения, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденной назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тыс. руб. Бриллианты, сапфиры и сотовый телефон, являющийся орудием преступления, обращены в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Руфия Кутляева