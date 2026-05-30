За границу на колесах

В преддверии сезона отпусков «Ъ» составил навигатор для автомобильных путешествий в страны, имеющие сухопутную границу с Россией — какие правила действуют, какие документы нужны, как долго можно находиться в стране пребывания, а куда въезд российским туристам на своем автотранспорте и вовсе закрыт.

Текст: Олеся Мельничук

Въезд разрешен

Абхазия КПП: «Псоу» Документы: внутренний паспорт РФ или загранпаспорт Для детей до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении (с отметкой о гражданстве) Таможенная декларация на автомобиль (при поездке более чем на трое суток) — заполняется на границе Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: российские полисы ОСАГО и КАСКО не действуют, при въезде необходимо оформить местный полис. Его можно сделать на границе, на двух постах ГАИ, в Сухуме или онлайн на сайте. Медицинская страховка необязательна Находиться в стране без визы россиянам можно 90 дней. На границе водители должны заплатить сбор (150 руб. для легковых авто) за въезд на своей машине. В течение первых трех суток всем путешественникам нужно зарегистрироваться в органах внутренних дел, в гостиницах туристов запишут работники заведений. Для того, чтобы посетить приграничные с Грузией территории Гальского района и Кодорского ущелья, потребуется разрешение Службы государственной безопасности. Получить его можно, отправив анкету на электронную почту ведомства. Попытка пересечь границу с Грузией будет нарушением грузинского законодательства. Дополнительные рекомендации: туристам советуют не использовать загранпаспорт для въезда в страну — при наличии штампов Абхазии в дальнейшем не получится попасть в Грузию. Багаж: запрещено ввозить вейпы, электронные сигареты и жидкость для них. При пересечении границы на своем автомобиле можно беспошлинно вывезти до 10 л топлива (в канистрах), не считая содержащегося в баке.

Белоруссия КПП: «Юховичи», «Красная Горка», «Кругловка», «Дубовичка», «Новозыбков», «Невель» Документы: внутренний паспорт РФ или загранпаспорт Для детей до 14 лет — загранпаспорт Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: «Белая карта» (расширение ОСАГО) или «Синяя карта» — можно оформить онлайн на сайтах российских и белорусских страховых компаний или на границе. Медицинская страховка необязательна Находиться в стране россиянам можно до 90 дней, регистрация не требуется. Для большего срока понадобится разрешение на временное или постоянное проживание. Фактически контроль на границе отсутствует, но выборочно проводится проверка документов. Нештрафуемый порог превышения скорости в стране ниже российского на 10 км/ч и составляет +9 км/ч к максимально разрешенной. Дополнительные рекомендации: водителям машин с российскими номерами оплачивать проезд по платным дорогам не нужно. Багаж: список запрещенных для ввоза предметов во многом совпадает с российским. До 10 л топлива в канистре можно ввезти беспошлинно.

Грузия КПП: «Верхний Ларс» Документы: загранпаспорт Для детей до 14 лет — загранпаспорт Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: российские полисы ОСАГО и КАСКО не действуют, при въезде необходимо оформить местный полис. Его можно сделать на границе или онлайн на сайтах страховых компаний, аккредитованных при CIC TPL. Также требуется медицинская страховка с суммой покрытия не менее 30 тыс. лари от российских или международных компаний. Полис должен быть оформлен на английском или грузинском языке Находиться в стране без визы можно до года. Транспорт с регистрацией других стран разрешено держать в Грузии не более 90 дней. Специальное разрешение (вместе с которым выдадут временные грузинские номера) увеличит срок до трех лет — для его получения нужно обратиться в Сервисное агентство МВД Грузии. Потребуется предоставить документы, пройти техосмотр и заплатить пошлину, но передвигаться с местными номерами разрешено только внутри Грузии. Дополнительные рекомендации: важно, чтобы в паспорте не стоял штамп Абхазии или Южной Осетии, иначе в страну не пустят. Переход границы может занять много времени — КПП часто закрывается из-за непогоды. Багаж: список запрещенных предметов базовый. Нельзя брать с собой дополнительное топливо — только то, что в баке.

Казахстан КПП: 30 точек, самые популярные — «Курмангазы» и «Маштаково» Документы: внутренний паспорт РФ или загранпаспорт Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении вместе с загранпаспортом Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: российские полисы ОСАГО и КАСКО не действуют, при въезде необходимо оформить местный полис. Его можно сделать на границе или онлайн на сайтах казахских страховых компаний. Медицинская страховка необязательна Находиться в стране без визы разрешено до 90 дней. В течение трех дней после пересечения границы нужно встать на миграционный учет (с помощью портала vmp.gov.kz или системы eQonaq.kz). Путешественников, которые останавливаются в отелях, зарегистрируют в заведении. При въезде туристы получают миграционную карту, которую нужно сохранить до конца поездки. Дополнительные рекомендации: в большинстве казахских пунктов обмена валюты потребуется загранпаспорт — при его отсутствии тенге лучше везти из России. Максимальный нештрафуемый порог превышения скорости в стране ниже российского на 10 км/ч и составляет +9 км/ч. Багаж: ограничения на ввоз стандартные, дополнительное топливо в канистре иметь с собой разрешено, но из Казахстана обратно в Россию вывезти его нельзя.

Монголия КПП: 10 точек, самые популярные — «Кяхта» и «Ташанта» Документы: загранпаспорт До 16 лет (возраст совершеннолетия в Монголии) — загранпаспорт или запись в пятилетнем загранпаспорте родителей Водительское удостоверение: международное Страховка: российские полисы ОСАГО и КАСКО не действуют, при въезде необходимо оформить местный полис. Его можно сделать только на границе. Медицинская страховка необязательна. До 30 дней пребывания в стране виза и регистрация россиянам не требуются. За въезд на машине придется заплатить транспортный налог (около $10). Посещение пограничных и особо охраняемых природных зон требует специального разрешения — получить его можно онлайн на сайте Главного управления пограничной охраны, через туроператора или прямо на пограничном пункте. За посещение заповедников и национальных парков введен сбор за пребывание туристов и отдельно за транспортное средство. В населенных пунктах на въезде и выезде установлены пункты приема платы за проезд. Такая система позволяет поддерживать состояние немногих асфальтированных дорог в стране. В некоторых регионах Монголии проезд по мостам также платный. Дополнительные рекомендации: по праздникам монгольские КПП могут не работать, статус лучше проверять на сайте Росгранстроя. Багаж: ограничения на ввоз стандартные, дополнительное топливо в канистре иметь с собой разрешено.

Въезд затруднителен

Китай Из-за технических сложностей, которые появились после пандемии COVID-19, въезд в страну на собственной машине считается почти невозможным. КПП: 8 точек, самые популярные — «Манчжурия», «Суйфэньхэ», «Хэйхэ» Документы: загранпаспорт Для детей до 14 лет — загранпаспорт Китайские номера (выдают после таможни и техосмотра) Электронная въездная карта (QR-код действует только 24 часа) Водительское удостоверение: российские права не действуют, требуется китайское временное ВУ. Получить его можно в местном ГАИ (оформить онлайн возможно только для поездок по провинции Хайнань — на сайте). Нужно предоставить паспорт, национальное или международное ВУ с нотариальным переводом на китайский, две фотографии 25х35 мм и временную регистрацию (ее выдадут в отеле или полицейском участке). Временные права действуют три месяца, есть возможность продления до года Страховка: российские полисы ОСАГО и КАСКО не действуют, оформить местный полис можно на границе или онлайн на сайтах китайских страховых компаний. Медицинская страховка необязательна Россиянам разрешено находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. В течение 48 часов после пересечения границы необходимо оформить временные китайские номера (около 5 юаней). Для этого потребуется предоставить документы в местное ГАИ: загранпаспорт, СТС с нотариальным переводом на китайский, автостраховка, четыре фотографии машины со всех сторон и анкету (заполняется на месте). Номера представляют из себя бумажный талон, который закрепляется под лобовым стеклом, срок действия — три месяца. Также при въезде в Китай взимается залог. Сумма зависит от оценочной стоимости автомобиля, на обратном пути депозит вернут. Фиксированного нештрафуемого порога нет: нарушением считается превышение скорости более чем на 10% от разрешенной. Для поездки в пограничные регионы страны (Тибет, Синьцзян, Юньнань и др.) потребуется получить специальное разрешение в Бюро общественной безопасности. Дополнительные рекомендации: большинство дорог в стране платные — страна обладает крупнейшей сетью скоростных автомагистралей. Оплатить их можно с помощью Alipay и WeChat Pay либо наличными. Система автоматического сбора пошлины доступна только владельцам карт китайских банков. По местным ПДД, поворачивать направо можно на красный свет, если светофор имеет круглую форму и маневр не мешает другим участникам движения. Багаж: дополнительное топливо в канистре ввезти нельзя, только то, что в баке.

Южная Осетия КПП: «Нижний Зарамаг» Документы: внутренний паспорт РФ или загранпаспорт Для детей до 14 лет — загранпаспорт Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: автомобильная и медицинская страховка необязательна Находиться в стране без визы россиянам можно до 90 дней. В первые трое суток путешественники должны зарегистрироваться в Управлении иммиграционного контроля МВД. Магистраль, соединяющую Россию с Южной Осетией, с октября по апрель часто закрывают из-за непогоды. Актуальную информацию публикует МЧС республики на официальном сайте и в соцсетях. Въезд в Южную Осетию (и выезд из нее) возможен только с территории России. Пересечение границы с Грузией является незаконным. Чтобы попасть в приграничные районы, требуется специальное разрешение. Для этого нужно за месяц до поездки отправить заявление на электронную почту погранслужбы (psrso@mail.ru), а после уже в Цхинвале получить пропуск. Дополнительные рекомендации: как и в случае с Абхазией, туристам советуют въезжать в страну по внутреннему паспорту РФ. Если в загранпаспорте появятся штампы Южной Осетии, попасть в дальнейшем в Грузию по этому документу будет проблематично. Заплатить картой через терминал («Мир» действует на территории республики) получится не везде, тем более за пределами столицы, поэтому лучше иметь достаточное количество наличных российских рублей. Багаж: запрещено ввозить кондитерский мак, энергетические и тонизирующие безалкогольные и слабоалкогольные напитки. До 10 л топлива в канистре можно ввезти беспошлинно.

Латвия С 2024 года въезд на машинах с регистрацией в России возможен только для транзита (не более 24 часов пребывания на территории страны). Он разрешен только при наличии визы типа D, гражданства или ВНЖ. Для этого требуется зарегистрироваться в системе CSDD. Пересечь границу также можно на машине с дипломатическими номерами. Передвигаться по стране на транспорте с российскими номерами даже при наличии оснований для нахождения в Латвии запрещено. КПП: «Гребнева» и «Терехова» Документы: биометрический загранпаспорт Предварительная регистрация в очереди на КПП и оплата сбора €9,30 за одно транспортное средство (системы lvborder.lv или lvrobeza.lv) Основания для въезда — виза для отдельных категорий граждан (тем, у кого нет гражданства ЕС или ВНЖ, требуется заполнить анкету на сайте) Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: «Зеленая карта». Медицинская страховка нужна для получения визы Багаж: дополнительное топливо в канистре ввезти нельзя, только то, что в баке,— такое ограничение ввели все страны ЕС.

Литва С 2023 года автомобили с российскими номерами могут въезжать в страну только транзитом — они должны покинуть Литву в течение 24 часов после пересечения границы. В машине обязательно должен присутствовать ее собственник. Передвигаться по стране на транспорте с российскими номерами даже при наличии оснований для пребывания в Литве запрещено. КПП: «Мядининкай» Документы: биометрический загранпаспорт Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: «Зеленая карта», для получения визы (в том числе транзитной) нужна медицинская страховка Для въезда требуется виза или упрощенный транзитный документ (УТД), который оформляется через консульство. Гражданам нужно явиться на подачу документов лично, несовершеннолетним присутствие необязательно. Консульский сбор составляет €5 и принимается только наличными. Основания для получения УТД: проживание семьи в Калининградской области (необходимо подтвердить родственные связи), наличие недвижимого имущества в Калининградской области (требуется свежая выписка из ЕГРН), работа в Калининградской области (предоставляются оригинал трудового договора, заверенная копия трудовой книжки или другие подтверждающие документы), учеба или необходимость лечения. Транзитная виза выдается не более чем на три года. Багаж: дополнительное топливо в канистре ввезти нельзя, только то, что в баке.

Норвегия С 2023 года легковым автомобилям с российскими номерами въезд в страну запрещен. Пересекать границу могут микроавтобусы и автобусы с регистрацией в РФ, либо машины с дипломатическими номерами. КПП: «Борисоглебск» Документы: загранпаспорт Основания для въезда — виза для отдельных категорий россиян, гражданство или ВНЖ. Также получить разрешение можно по ходатайству в МИД Норвегии Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: «Зеленая карта». Медицинская страховка (нужна для получения визы) и диагностическая карта (если машина старше четырех лет) Багаж: дополнительное топливо в канистре ввезти нельзя, только то, что в баке.

Эстония С 2023 года автомобилям с регистрацией в РФ въезд запрещен. Пересечь границу можно только на микроавтобусе, автобусе (десять посадочных мест и больше) или мотоцикле. Попасть в страну именно на машине получится исключительно при наличии дипломатических номеров. Требуется бронирование очереди в системе ERRS. КПП: «Лухамаа» и «Койдула», («Ивангород—Нарва» закрыт на реконструкцию) Документы: биометрический загранпаспорт Основания для въезда — виза для отдельных категорий россиян, гражданство или ВНЖ Водительское удостоверение: российское или международное Страховка: российские полисы ОСАГО и КАСКО не действуют, при въезде необходимо оформить местный полис. Медицинская страховка нужна для получения визы. Багаж: дополнительное топливо в канистре ввезти нельзя, только то, что в баке.