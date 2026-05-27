Чиновников Службы благоустройства и содержания Кинеля заподозрили в мошенничестве

Двое руководителей МБУ «Служба благоустройства и содержания г.о. Кинель» («СБСК») подозреваются в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщили в УФСБ по Самарской области.

По даннным ведомства, подозреваемые «путем обмана необоснованно начисляли дополнительную заработную плату сотрудникам МБУ, а также фиктивно трудоустроили в организацию ряд работников, которые фактически трудовых обязанностей не выполняли».

Ущерб от противоправной деятельности оценивается в размере более 1 млн руб.

Следственным отделом по Кинелю СУ СКР по Самарской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Идет следствие.

