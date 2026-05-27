Самолет «России» совершил аварийную посадку в Красноярске при вылете в Тюмень
Аварийную посадку совершил самолет авиакомпании «Россия» в аэропорту Красноярска. Об инциденте сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, около 14:00 по местному времени экипаж воздушного судна при выполнении рейса Красноярск—Тюмень по технической причине принял решение о возврате в аэропорт вылета.
Посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 104 пассажира. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося.