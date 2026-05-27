Нейросеть завалит нарушителей

Следить за школьниками во время сдачи ЕГЭ будут камеры с искусственным интеллектом. Нейросеть может анализировать поведение участников госэкзамена и отслеживать случаи выноса из аудитории материалов, а также использования телефонов и шпаргалок.

Как сообщил оператор устройств — компания «Ростелеком», — система будет в режиме реального времени контролировать все 6 тыс. экзаменационных пунктов. «Умные» камеры — это проверенная технология, утверждает топ-менеджер Umbrella IT Станислав Мешков:

«ИИ-камеры уже стали устанавливать для поиска нарушителей на железнодорожных станциях и в аэропортах. Очень много они применяются в строительной сфере: следят, чтобы работники в правильных зонах обязательно находились в касках. Используются на многих производствах для контроля состояния агрегатов. Например, есть система, которая определяет степень износа троса. Технология уже довольно старая и хорошо себя зарекомендовала. Здесь ее просто натаскали следить за школьниками. Какой-то процент погрешности всегда есть.

В зависимости от того, как обучили модель, результаты могут быть либо хорошими, либо плохими».

Видеонаблюдение во время сдачи ЕГЭ ведется с 2014 года. А уже в 2020-м в пунктах проведения экзаменов стали появляться «умные» камеры. Следить за школьниками могут только аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели через специальный портал. И есть несколько признаков, по которым устройства могли бы определить, что ребенок списывает, говорит учитель русского языка и литературы Артем Гусев:

«То, что все кабинеты в пунктах сдачи ЕГЭ оснащены камерами, — не новая история. Я даже один год сам был человеком, который следит за школьниками по камерам. Система прокторинга тоже не новая. Есть параметры, по которым искусственный интеллект может определить, нормативно поведение ребенка или нет. Это, например, опущенные руки под партой. И такие сообщения приходят на пункт проведения экзамена: мол, к ребенку есть подозрение. Тогда члены экзаменационной комиссии должны войти в кабинет и проверить, все ли в порядке».

Как отмечают в «Ростелекоме», видеонаблюдение помогает не только контролировать школьников, но и оперативно проверять спорные ситуации. Во время досрочного этапа сдачи ЕГЭ нейросеть уже фиксировала нарушение, после чего модераторы экзамена подтвердили его и отстранили ученика. Впрочем, камеры не всегда эффективны в борьбе со списыванием, утверждает учитель истории Леонид Кацва:

«Отслеживание на ЕГЭ — это правильно, потому что экзамен конкурсный, и каждый, кто пользуется чем-то дополнительным, нарушает права других. Но я должен сказать, что основное списывание давно уже ведется не в аудиториях, а в уборных. Камеры там ставить нельзя. Решить проблему со списыванием там пока не получалось. Так что я ничего определенного здесь сказать не могу».

Попытки бороться со списыванием вне аудиторий закончились целым рядом скандалов.

Год назад экзаменуемые жаловались на унизительные досмотры, нарушение личных границ и психологическое давление. В 2026 году по новым правилам Рособрнадзора организаторам запрещено прикасаться к школьникам. Проверка возможна только с использованием металлодетектора. Если прибор срабатывает, участнику предлагают добровольно сдать запрещенный предмет. В случае отказа составляется акт о недопуске к экзамену.

Николай Малышев, Владислав Викторов