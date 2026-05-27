Возбуждено уголовное дело о загрязнении угольщиками почвы под Красноярском

Уголовное дело о причинении ущерба окружающей среде (ст. 246 УК РФ) на 95 млн руб. при добыче угля в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края возбудило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2023—2025 годах сотрудники компании добывали уголь открытым способом. Правоохранители установили, что в ходе работ вскрышные породы складировались на соседнем земельном участке, который относился к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Действия фирмы привели к значительному ущербу для плодородного слоя почвы. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Нижнеингашский угольный карьер».

