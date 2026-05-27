Находящуюся под следствием нижегородку не отпускают из Москвы рожать на родине

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в МВД РФ с просьбой отпустить находящуюся в Москве под следствием беременную нижегородку рожать в Нижний Новгород. Об этом госпожа Лантратова сообщила в своих социальных сетях.

По ее словам, нижегородку обвиняют в краже 11 тыс. руб. Она несколько раз расплатилась в аптеке и магазине чужой картой. Когда ситуация прояснилась, обвиняемая возместила ущерб. Владелица карты претензий к нижегородке не имеет и просила прекратить дело.

Сейчас нижегородка находится на девятом месяце беременности, у нее заключен контракт на роды в Нижнем Новгороде. В Москве ей отказывают в возможности временно выехать в Нижний Новгород, так как она находится под подпиской о невыезде.

Яна Лантратова просит руководство следственного департамента МВД РФ обратить внимание на эту ситуацию.

Андрей Репин