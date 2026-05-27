В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ

Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ на город сегодня утром. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в Telegram-канале после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным госпожи Камбуловой, при атаке пострадали двое горожан. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Серьезные повреждения получила котельная МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского. Сейчас она не работает, из-за чего в нескольких домах нет горячей воды.

Комиссия обследует территорию и здания, чтобы оценить ущерб. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметила Светлана Камбулова.