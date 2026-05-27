Дмитрий Иванисеня покидает ФК «Урал»

Футболист Дмитрий Иванисеня покидает екатеринбургскую футбольную команду «Урал» в связи с окончанием срока арендного соглашения, рассказали в пресс-службе клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

«Дмитрий присоединился к команде 12 февраля 2026 года и принял участие в 14 матчах. Спасибо за игру — желаем успехов!»,— говорится в сообщении.

На этой неделе клуб также сообщил об уходе нападающего Егора Богомольского, голкипера Михаила Опарина и полузащитника Владислава Карапузова. Кроме того, было объявлено о завершении футбольной карьеры Егора Филипенко, который играл за «Урал» с 2022 года.

Ирина Пичурина