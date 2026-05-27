В Самаре состоялась премьера водевиля «Все дело в шляпке»

В Самаре 22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля Андрея Колесникова «Все дело в шляпке» (12+).

«Для театра это во многом первый опыт, это первый водевиль в его истории. В спектакле музыка и текст существуют на равных, а такой жанр требует от артистов совершенно иной природы существования на сцене. Это даже не мюзикл, а скорее музыкальная комедия, которая больше присуща драматическому театру. Но мы решили взяться»,— отметила режиссер спектакля Оксана Штанина.

«Мне давно хотелось создать настоящий классический водевиль с гусарами, интригами, молодыми влюбленными и, конечно, счастливым финалом. Меня всегда вдохновляли советские музыкальные фильмы с их атмосферой, яркой музыкой и живыми характерами, поэтому над постановкой я работал с большим удовольствием. Насколько я знаю, водевиля в самарском театре еще не было, и я был очень рад, что руководство театра поддержало эту идею»,— рассказал композитор Андрей Колесников.

«Я думаю, что получился интересный и прекрасный спектакль. Так как работа для нас новая и мы никогда раньше с таким не сталкивались. Водевиль — особый жанр, в котором важны не только музыка, но и актерская природа, живые взаимоотношения персонажей, чувство юмора и легкость»,— поделился Максим Пожидаев, главный хормейстер, дирижер-постановщик и автор аранжировки хоровой партитуры спектакля.

Водевиль с хоровым прологом и финалом, романсами, дуэтами и куплетами — это совместная творческая работа автора пьесы Алены Богдановой и композитора Андрея Колесникова. В старинных усадьбах, где за кружевными занавесками прячутся тайны, а за светскими улыбками — хитроумные замыслы, начинается история, полная неожиданностей и забавных недоразумений. «Все дело в шляпке» — это легкий, искрометный водевиль, в котором одна, казалось бы, безобидная вещица способна перевернуть всё с ног на голову. Любовь и ревность, интриги, случайности и хитрость переплетаются в стремительном вихре событий, где никто из героев не является тем, кем кажется на первый взгляд.