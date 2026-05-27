По подозрению в поджоге релейного шкафа на Транссибе задержан подросток

По подозрению в диверсии на Транссибе задержан 14-летний подросток из Омской области. На время следствия его поместили под домашний арест, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, 20 мая 2026 года подросток поджег релейный шкаф между станциями Любинская и Драгунская в Любинском районе Омской области. В результате оборудование было полностью уничтожено. Предполагаемого диверсанта задержали сотрудники омского УФСБ и транспортной полиции.

Расследование установило, что задание поджечь релейный шкаф подросток получил через интернет от куратора, который обещал ему заплатить. Размер вознаграждения не указывается.

Илья Николаев