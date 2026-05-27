По прогнозам мэрии, окупаемость вложений в парковки Перми составит пять лет

В ходе вчерашнего заседания Пермской гордумы замглавы Перми Дмитрий Галиханов ответил на вопрос о предполагаемых сроках окупаемости вложений в обустройство платных парковок в краевой столице. На них в бюджете города предусмотрено 160 млн руб. По его словам, срок окупаемости этих средств ожидается в пределах пяти лет. Первый замглавы Перми Яна Фурман добавила, что, учитывая те доходы, которые получает городская казна от автостоянок, они окупятся «в ближайшее время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в марте в пермский бюджет поступило 63,8 млн руб. от платных муниципальных парковок. Из этой суммы более 31 млн руб. составили добровольные выплаты, 32,2 млн руб.— штрафы. Общий объем поступлений от платных парковок в бюджет Перми за 2025 год составил рекордные 568 млн руб.

В рамках обустройства платных парковок предполагается в том числе установка систем видеонаблюдения для контроля за соблюдением правил пользования платными парковками и мониторинга уровня занятости парковочных мест.