На Чонской группе месторождений начали добычу нефти — бурение сопровождалось из Тюмени

На Чонской группе месторождений (Восточная Сибирь) «Группа Газпром» начала промышленную добычу нефти. Для освоения запасов была создана цифровая геолого-гидродинамическая модель залежей, а бурение круглосуточно сопровождалось из цифрового центра «Газпром нефти» в Тюмени.

Чонская группа месторождений включает в себя Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки на границе Иркутской области и Якутии. Нефтяная инфраструктура, в которую входит более 150 объектов, была создана в рекордные для отрасли сроки – всего за два года. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что сотрудничество с компанией «Газпром нефть» обеспечивает региону приток инвестиций и создание новых рабочих мест.

«Мы создаем здесь мощные современные предприятия и уникальные объекты. Выходим в новые районы и осваиваем труднодоступные запасы. Эффективность этой работы в полной мере зависит от применения передовых технологий. Разработка Чонской группы раньше считалась нерентабельной из-за удаленности и сложной геологии. Но мы решили эту задачу»,— рассказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В состав производственного комплекса вошли такие объекты, как: установка подготовки нефти, нефтепровод, приемо-сдаточный пункт, а также две электростанции для собственных нужд. Технологическое оборудование поставлялось российскими предприятиями в высокой заводской готовности – в виде блочно-модульных конструкций.

«Созданный производственный комплекс внесет вклад в формирование нового стратегически значимого центра нефтедобычи, позволит нарастить поставки жидких углеводородов на растущие рынки Азии, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов на Востоке страны»,— отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Для разработки запасов Чонской группы месторождений также были использованы горизонтальные скважины и многостадийный гидроразрыв пласта. Кроме того, впервые в России при бурении на суше применили роботизированную буровую установку, что позволило ускорить работы примерно на треть.

«Приступить к полномасштабной добыче нефти нам помогли современные подходы в строительстве, бурении и геологии, а также большой опыт нашего предприятия в разработке "трудных" залежей в Восточной Сибири»,— прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

Подготовленная нефть поставляется в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). После выхода проекта на полную мощность объем поставок в систему ВСТО составит до 2 млн тонн нефти ежегодно.

Алексей Буров