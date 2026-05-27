Сбербанк взыскивает 90 млн рублей со структур бывшего совхоза «Алексеевский»

Арбитражный суд Башкирии назначил на 21 июля заседание по иску «Сбербанка» к АО АПК «Алексеевский» и его бывшим и нынешним дочерним организациям — ООО «Тепличный комбинат "Янаульский"» и ООО «Розничная сеть». Банк пытается взыскать с ответчиков солидарно более 89,8 млн руб.

Поводом для иска стало нарушение обязательств «Алексеевского» по кредитным договорам от 2016 и 2020 годов и генеральным соглашениям 2024 и 2025 годов. На время спора банк просил суд арестовать деньги, счета и имущество в пределах взыскиваемой суммы. По мнению истца, финансовое положение «Алексеевского» является критическим, так как просроченная задолженность предприятия составляет 436 млн руб., а кредитные платежи достигают 400 млн руб., что может затруднить исполнение решения суда.

Суд в обеспечительных мерах отказал, отметив, что исполнение обязательств агропромышленного комплекса гарантировано договорами поручительства с тепличным комбинатом «Янаульский» и «Розничной сетью».

АО АПК «Алексеевский» (ранее — совхоз «Алексеевский») зарегистрировано в Уфимском районе, предприятие принадлежит правительству Башкирии. В марте руководство компании объявило о намерении подать на банкротство. Дело о несостоятельности «Алексеевского» началось в начале апреля по заявлению ООО «Торговый дом "Милк"».

Идэль Гумеров