Жителю Перми назначили четыре года колонии за покупку боеприпасов

Ленинский райсуд Перми признал 45-летнего Андрея Кирякова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему посредством информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ноябре 2025 года житель Перми, не подозревая, что в отношении него проводится оперативный эксперимент, решил приобрести огнестрельное оружие и патроны к нему. Для этого он приехал на речной вокзал и встретился с подставным лицом. Затем подозреваемый передал ему деньги, получив взамен черный пакет с учебным пистолетом и коробкой с имитацией патронов. В итоге злоумышленник был задержан сотрудниками правопорядка.

С учетом мнения гособвинителя Пермской транспортной прокуратуры, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Средство преступления осужденного, а именно мобильный телефон марки Redmi 13С, и денежные средства в размере 15 тыс. руб. конфискованы в доход государства. Приговор, по данным сайта суда, был оглашен 18 мая.