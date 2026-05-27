Прокуратура выявила нарушения в казанском парке «Весна»

Прокуратура Советского района Казани провела проверку после травмирования полуторагодовалого ребенка на детской площадке в парке «Весна». Игровое оборудование содержалось с нарушениями, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее мать ребенка пожаловалась, что малыш провалился в дыру в деревянном настиле и подвернул ногу.

Прокуратура внесла представление в адрес МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани». После вмешательства надзорного ведомства нарушения на детской площадке устранили.

